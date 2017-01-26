Imago

Боброва и Соловьев вышли на второе место в танцах на льду после короткой программы на ЧЕ

Боброва и Соловьев вышли на второе место в танцах на льду после короткой программы на ЧЕ
Р-Спорт

1 час назад

Впереди только итальянцы.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали вторыми в короткой программе в танцах на льду на проходящем в чешской Остраве чемпионате Европы, получив за выступление 76,18 балла. Первые в короткой программе – итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (76,65), на третьей строчке расположились французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48).

Еще два дуэта из России – Александра Степанова/Иван Букин (68,17) и Виктория Синицина/Никита Кацалапов (64,67) – заняли шестое и восьмое места соответственно.

  • Произвольную программу танцевальные пары представят 28 января.
  • В соревнованиях спортивных пар лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов. У женщин первое место занимают Евгения Медведева, второе – Анна Погорилая

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Почему Овечкин лучше Швеции

03:24
Популярные видео
«Григору просто запрещено использовать резаный удар». Муратоглу знает, как не надо играть с Надалем
6 699 просмотров7 ч
2 шикарных сета Федерера, затем 2 шикарных сета Вавринки и провал Стэна на закусочку
12 404 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться
1
Хранитель времени. Почему возвращение Каролины Костнер – это «Ла-Ла Ленд»
2
Евгения Медведева и Анна Погорилая вырвались в лидеры ЧЕ после короткой программы
3
Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на ЧЕ-2017
4
Боброва и Соловьев вышли на второе место в танцах на льду после короткой программы на ЧЕ
1 час назад
Боброва и Соловьев вышли на второе место в танцах на льду после короткой программы на ЧЕ
10 ч. назад
Хранитель времени. Почему возвращение Каролины Костнер – это «Ла-Ла Ленд»
15 ч. назад
Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на ЧЕ-2017
23 ч. назад
Евгения Медведева и Анна Погорилая вырвались в лидеры ЧЕ после короткой программы