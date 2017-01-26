Боброва и Соловьев вышли на второе место в танцах на льду после короткой программы на ЧЕ

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали вторыми в короткой программе в танцах на льду на проходящем в чешской Остраве чемпионате Европы, получив за выступление 76,18 балла. Первые в короткой программе – итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (76,65), на третьей строчке расположились французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48).

Еще два дуэта из России – Александра Степанова/Иван Букин (68,17) и Виктория Синицина/Никита Кацалапов (64,67) – заняли шестое и восьмое места соответственно.

Произвольную программу танцевальные пары представят 28 января.

В соревнованиях спортивных пар лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов. У женщин первое место занимают Евгения Медведева, второе – Анна Погорилая

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