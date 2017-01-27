Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании

После победы в короткой программе Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали 146,76 балла в произвольной программе, что дало им в сумме 227,58 балла и золотые медали чемпионата Европы.

Шедшие третьими после короткой программы немцы Алена Савченко и Брюно Массо вырвали серебряные медали с результатом 222,35 балла. Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре довольствовались бронзой (220,02 балла).

Олимпийские чемпионы-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов (216,51) стали четвертыми, Наталья Забияко и Александр Энберт (200,75 балла) – пятыми.

Тарасова и Морозов стали чемпионами Европы впервые. В декабре они выиграли финал серии Гран-при в Марселе.

В танцах на льду после короткой программы занимают Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

В соревнованиях женщин-одиночек первой идет Евгения Медведева, второй – Анна Погорилая.

Чемпионат Европы проходит в Остраве.

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