AFP
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании
Золотой почин сборной России.
После победы в короткой программе Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали 146,76 балла в произвольной программе, что дало им в сумме 227,58 балла и золотые медали чемпионата Европы.
Шедшие третьими после короткой программы немцы Алена Савченко и Брюно Массо вырвали серебряные медали с результатом 222,35 балла. Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре довольствовались бронзой (220,02 балла).
Олимпийские чемпионы-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов (216,51) стали четвертыми, Наталья Забияко и Александр Энберт (200,75 балла) – пятыми.
- Тарасова и Морозов стали чемпионами Европы впервые. В декабре они выиграли финал серии Гран-при в Марселе.
- В танцах на льду после короткой программы занимают Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
- В соревнованиях женщин-одиночек первой идет Евгения Медведева, второй – Анна Погорилая.
- Чемпионат Европы проходит в Остраве.
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