AFP

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании

Тарасова и Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании
Eurosport

1 час назад

Золотой почин сборной России.

После победы в короткой программе Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали 146,76 балла в произвольной программе, что дало им в сумме 227,58 балла и золотые медали чемпионата Европы.

Шедшие третьими после короткой программы немцы Алена Савченко и Брюно Массо вырвали серебряные медали с результатом 222,35 балла. Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре довольствовались бронзой (220,02 балла).

Олимпийские чемпионы-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов (216,51) стали четвертыми, Наталья Забияко и Александр Энберт (200,75 балла) – пятыми.

  • Тарасова и Морозов стали чемпионами Европы впервые. В декабре они выиграли финал серии Гран-при в Марселе.
  • В танцах на льду после короткой программы занимают Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
  • В соревнованиях женщин-одиночек первой идет Евгения Медведева, второй – Анна Погорилая.
  • Чемпионат Европы проходит в Остраве.

Лучший спортивный телеграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Почему Овечкин лучше Швеции

03:24
Популярные видео
«Григору просто запрещено использовать резаный удар». Муратоглу знает, как не надо играть с Надалем
7 179 просмотров9 ч
2 шикарных сета Федерера, затем 2 шикарных сета Вавринки и провал Стэна на закусочку
12 895 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться
1
Хранитель времени. Почему возвращение Каролины Костнер – это «Ла-Ла Ленд»
2
Евгения Медведева и Анна Погорилая вырвались в лидеры ЧЕ после короткой программы
3
Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на ЧЕ-2017
4
Боброва и Соловьев вышли на второе место в танцах на льду после короткой программы на ЧЕ
5
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании
1 час назад
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании
3 ч. назад
Боброва и Соловьев вышли на второе место в танцах на льду после короткой программы на ЧЕ
11 ч. назад
Хранитель времени. Почему возвращение Каролины Костнер – это «Ла-Ла Ленд»
17 ч. назад
Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на ЧЕ-2017
Вчера в 01:21
Евгения Медведева и Анна Погорилая вырвались в лидеры ЧЕ после короткой программы