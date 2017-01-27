AFP

Максим Ковтун стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы

Ковтун стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы
Eurosport

19 мин. назад

Впереди только гегемон последних лет Хавьер Фернандес.

Максим Ковтун занял второе место после проката короткой программы на чемпионате Европы в чешской Остраве, получив за прокат от судей 94,53 балла. Лидирует победитель четырех последних чемпионатов Европы и двух последних первенств мира Хавьер Фернандес (104,25) из Испании.

Тройку лидеров замкнул израильтянин Алексей Быченко (86,68), чемпион России Михаил Коляда идет четвертым (83,96), Александр Самарин – девятым (77,26).

  • Произвольную программу фигуристы-одиночники откатают в субботу.
  • Ковтун набрал 94.53 очка и обновил собственный рекорд, установленный в 2013-м году. Этот рекорд лучший в истории для российских одиночников.

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