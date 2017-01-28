AFP

Евгения Медведева стала чемпионкой Европы с двумя мировыми рекордами, Анна Погорилая – вторая

Медведева стала чемпионкой Европы с двумя мировыми рекордами, Погорилая – вторая
Eurosport

8 мин. назад

Золото и серебро в копилку сборной России.

Евгения Медведева вслед за короткой программой выиграла и произвольную, установив мировой рекорд – 150,79 балла. В сумме Медведева набрала 229,71 балла, что также стало рекордом и принесло ей второе подряд золото чемпионата Европы.

Серебро завоевала еще одна фигуристка из России Анна Погорилая (211,39), бронзу – итальянка Каролина Костнер (210,52).

  • В сезоне-2015/16 Медведева выиграла финал Гран-при, чемпионаты мира и Европы, а в сезоне-2016/17 повторила уже 2 успеха из 3.
  • Чемпионат мира-2017 пройдет в Хельсинки 29 марта – 2 апреля.

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