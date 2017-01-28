AFP

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевали бронзу чемпионата Европы в танцах на льду

Боброва и Соловьев завоевали бронзу чемпионата Европы в танцах на льду
Р-Спорт

6 мин. назад

Четвертая медаль сборной России.

Олимпийские чемпионы-2014 в командных соревнованиях Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, лидировавшие после короткого танца, за произвольную программу получили от судей 110,38 балла и с результатом 186,56 балла по сумме двух стадий стали третьими.

Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (189,67), второе место заняли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (186,64).

Еще два дуэта из России – Александра Степанова/Иван Букин (166,93) и Виктория Синицина/Никита Кацалапов (154,51) – заняли пятое и десятое места соответственно.

  • Чемпионате Европы проходит в чешской Остраве.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - То или это. Патрик Кюнг выбирает между Джоковичем и Марреем

00:50
Популярные видео
То или это. Петер Филл выбирает между «Баварией» и «Миланом»
 76 просмотров2 ч
Главный по теннису: «Федерер – мессия. Может, он вызовет дождь, и они закроют крышу стадиона»
2 141 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться
1
«Не хожу по клубам, и ничего страшного». Списанный русский фигурист, который бьется за Италию
2
Евгения Медведева стала чемпионкой Европы с двумя мировыми рекордами, Анна Погорилая – вторая
3
Хранитель времени. Почему возвращение Каролины Костнер – это «Ла-Ла Ленд»
4
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании
5
Максим Ковтун стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы
6
Боброва и Соловьев вышли на второе место в танцах на льду после короткой программы на ЧЕ
7
Евгения Медведева и Анна Погорилая вырвались в лидеры ЧЕ после короткой программы
8
Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на ЧЕ-2017
3 мин. назад
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевали бронзу чемпионата Европы в танцах на льду
20 ч. назад
Евгения Медведева стала чемпионкой Европы с двумя мировыми рекордами, Анна Погорилая – вторая
Вчера в 19:27
Максим Ковтун стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы
Вчера в 11:06
«Не хожу по клубам, и ничего страшного». Списанный русский фигурист, который бьется за Италию
Вчера в 00:41
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании
Вчера в 23:06
Боброва и Соловьев вышли на второе место в танцах на льду после короткой программы на ЧЕ
26/01/2017 в 14:37
Хранитель времени. Почему возвращение Каролины Костнер – это «Ла-Ла Ленд»
26/01/2017 в 09:22
Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на ЧЕ-2017