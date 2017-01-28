Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевали бронзу чемпионата Европы в танцах на льду

Олимпийские чемпионы-2014 в командных соревнованиях Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, лидировавшие после короткого танца, за произвольную программу получили от судей 110,38 балла и с результатом 186,56 балла по сумме двух стадий стали третьими.

Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (189,67), второе место заняли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (186,64).

Еще два дуэта из России – Александра Степанова/Иван Букин (166,93) и Виктория Синицина/Никита Кацалапов (154,51) – заняли пятое и десятое места соответственно.

Чемпионате Европы проходит в чешской Остраве.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме