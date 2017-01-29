Максим Ковтун взял серебро ЧЕ в соревновании одиночек, Михаил Коляда – бронзу

Шедший вторым после проката короткой программы Максим Ковтун набрал 172,27 балла в произвольной программе. В сумме это дало ему 266,80 балла и принесло вторую в карьере серебряную медаль чемпионатов Европы. Следом за Ковтуном финишировал Михаил Коляда, который в сумме набрал 250,18 (86,68+166,22) балла.

Первое место занял Хавьер Фернандес (294,84), ставший пятикратным чемпионом Европы. Испанец выиграл и два последних чемпионата мира.

Фигуристы из России завоевали на чемпионате Европы-2017 по 2 медали каждого достоинства.

Чемпионат мира-2017 пройдет в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля.

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