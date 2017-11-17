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17.11.17 - 17:00
Internationaux de France
Одиночники - Женщины • Финал
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Одиночники - Женщины
Internationaux de France - 17 ноября 2017
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