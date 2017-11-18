Алина Загитова выиграла Гран-при Гренобля, Мария Сотскова стала второй

Алина Загитова победила в соревнованиях одиночек на этапе Гран-при в Гренобле. По итогам короткой и произвольной программ 15-летняя фигуристка набрала 213,80 балла.

Второе место заняла Мария Сотскова (208,78), третье – Кейтлин Осмонд (206,77). Елизавета Туктамышева показала девятый результат (167,65).

Загитова и Сотскова вслед за Евгенией Медведевой, Осмонд и Каролиной Костнер гарантировали себе участие в финале Гран-при.

Предпоследний этап сезона пройдет в Нью-Йорке 24-26 ноября.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме