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Алина Загитова выиграла Гран-при Гренобля, Мария Сотскова стала второй

Загитова выиграла Гран-при Гренобля, Сотскова стала второй
Eurosport

56 мин. назад

Двойной успех фигуристок из России.

Алина Загитова победила в соревнованиях одиночек на этапе Гран-при в Гренобле. По итогам короткой и произвольной программ 15-летняя фигуристка набрала 213,80 балла.

Второе место заняла Мария Сотскова (208,78), третье – Кейтлин Осмонд (206,77). Елизавета Туктамышева показала девятый результат (167,65).

  • Загитова и Сотскова вслед за Евгенией Медведевой, Осмонд и Каролиной Костнер гарантировали себе участие в финале Гран-при.
  • Предпоследний этап сезона пройдет в Нью-Йорке 24-26 ноября.

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