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Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли парные соревнования в Гренобле

Тарасова и Морозов выиграли парные соревнования в Гренобле
Р-Спорт

1 час назад

Фигуристы квалифицировались в финал Гран-при.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли пятый этап серии Гран-при в Гренобле. Российские фигуристы показали первый результат в короткой программе (77,84 балла) и стали вторыми в произвольной (140,36), что позволило им занять итоговое первое место с общей суммой 218,20 балла.

Второе место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (214,32), третьими стали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (197,59).

  • Победа принесла Тарасовой и Морозову путевку в финал Гран-при.
  • Ранее Алина Загитова выиграла соревнования женщин-одиночек, Мария Сотскова стала второй.
  • Александра Степанова и Иван Букин стали третьими в танцах на льду.

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