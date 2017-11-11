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30-летний Сергей Воронов впервые в карьере выиграл этап Гран-при

30-летний Воронов впервые в карьере выиграл этап Гран-при
Eurosport

1 час назад

Фигурист поставил личный рекорд и превзошел всех в Осаке.

Сергей Воронов выиграл и короткую, и произвольную программы в Осаке, набрал в сумме 271,12 балла, побив личный рекорд, и впервые в карьере занял первое место на этапе Гран-при.

Вторым стал американец Адам Риппон (261,99), третьим – Алексей Быченко (252,07) из Израиля. Еще один фигурист из России Дмитрий Алиев показал восьмой результат (223,45).

  • Ранее Евгения Медведева стала победительницей среди женщин-одиночек, Полина Цурская замкнула тройку.
  • Следующий этап Гран-при пройдет во французском Гренобле 17-19 ноября.

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