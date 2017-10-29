Анна Погорилая упала на Гран-при Канады и поссорилась с тренером

Анна Погорилая неудачно откатала произвольную программу на Гран-при Канады. Фигуристка, шедшая второй после короткой программы, упала и в итоге заняла лишь девятое место.

После проката, пока фигуристка и ее тренер Алла Царева сидели под прицелом видеокамер в ожидании оценки, обсуждение выступления между ними прошло на повышенных тонах.

Тренер заявила Погорилой, что она недостаточно отрабатывает на тренировках. «Тебе не кажется, что нужно побольше катать программу от начала до конца на тренировках? Не один раз в неделю, а чаще?» - сказала Царева. Также она отметила, что Погорилой не хватает скорости при подготовке к прыжкам и она катается как неживая.

Фигуристка, в свою очередь, заявила, что вместо того, чтобы поддерживать после ошибок, Царева, наоборот, ее дергала.

Погорилая - вице-чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира 2016 года.

Анна заняла третье место в финале Гран-при-2016/17 во французском Марселе.

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