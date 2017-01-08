Спор-площадка. Уничтожение женственных мужчин и еще 4 способа сделать фигурное катание круче

Отмена показательных выступлений

Гала-концерт – заключительное мероприятие практически всех соревнований по фигурному катанию. Здесь принимавшие участие в турнире спортсмены, облачившись в странные костюмы, развлекают публику придуманными номерами. Среднестатистическому любителю спорта это кажется странным.

Запрет на бильманы и шпагаты у мужчин-одиночек

Бильман, прыжок в шпагат, флажок и прочие элементы, требующие сильной растяжки, в исполнении парней смотрятся противоестественно. Потому что не ассоциируются с мужественностью. Фигурное катание – физически тяжелый вид спорта: атлеты проводят больше времени на изнуряющих тренировках, чем в собственных кроватях. Болельщики хотят видеть результаты этих упражнений в привязке к гендерной принадлежности фигуриста, а вместо этого получают бильман.

Закрытие позорных пабликов

«Фигурное катание. Палата №6», «Подслушано фигурное катание», «Волосожарики» – это болезнь. Такие группы в соцсетях переполнены мармеладным уродством и вызывают гневную истерию. Если подписчики этих пабликов – целевая аудитория фигурного катания, то хочется поскорее про него забыть. Посты в группах обычно содержат смазливые фан-коллажи, портреты фигуристов в стиле аниме или еще хуже – идеи маникюра под платья спортсменок. В комментариях под регулярными селфи Липницкой пользователи взрываются от экстаза, а любой, даже самый паршивый прокат, самозабвенно расхваливают. Фанатская преданность в пабликах перерастает в идолопоклонство, и нет никакого желания иметь хоть что-то общее с этими людьми. Им бы немного успокоиться и полечиться в санатории.

Открытие изолированного блатного клуба

Фигуристы закрыты почти так же, как футболисты. Но мир футбола свободен и для СМИ, и для фанатов. Журналисту не обязательно дружить с игроками, чтобы иметь представление о происходящем в этом виде спорта. Закрытость игроков Премьер-лиги очевидна – они не только спортсмены, но и медиаперсоны, им нужно аккуратно подбирать слова при общении со СМИ, а это у них получается плохо. А вот почему попрятались фигуристы – непонятно. В силу закрытости фигурки некоторые освещающие ее журналисты для успешной работы заводят сеть знакомств со спортсменами и представителями Федерации. В результате такой коллаборации появляются пустые заголовки типа: «Анна Погорилая: На соревнованиях хотела выложиться на максимум!» или «Евгения Медведева: Если долго мучиться, что-нибудь получится!»

На эти новости кликнет только аудитория вышеуказанных идиотских пабликов. Такие авторы пользуются привилегиями, но из-за этого их тексты лишены остроты – желание смягчить углы, чтобы никого не обидеть, выходит на первый план. Правда, материалы журналистов, не обладающих инсайдами, тоже далеки от идеала – они не отражают полную картину, поскольку создаются неосведомленными.

Устранение субъективных оценок

В репортажах с турниров по фигурке часто используются клишированные фразы: «Какой прокат! Это так ново/изысканно/свежо!» Но комментаторы не виноваты – сама система судейства в фигурном катании часто пользуется такими эфемерными понятиями. Специфика зимнего вида в его эстетической части, а рефери вольны интерпретировать это на свой порой весьма странный вкус. Но это не значит, что нельзя стремиться к объективности. Несколько шагов на пути к совершенству сделано – в 2004 году система оценок подверглась пересмотру, затем судейство перестало быть анонимным. Но это не решение всех проблем – возможно, есть смысл по-другому оценивать такие компоненты, как артистизм, красота исполнения, передача музыки и образа движениями на льду. Они, скорее, имеют отношение к искусству, а не к спорту – а можно ли оценивать искусство по какой-либо шкале?

Другое творение фигурной Семенюковой:

Дать про Машку. Мельдониевое дело Марии Шараповой как главная притча года

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