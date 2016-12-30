La Gazzetta dello Sport: допинг-пробы Аделины Сотниковой во время Сочи-2014 могли быть вскрыты

Аделина Сотникова рискует оказаться в центре допингового скандала, поскольку ее имя было упомянуто в докладе Ричарда Макларена. Допинг-проба фигуристки, взятая во время Олимпийских игр-2014, не дала положительный результат и не была подменена, но на ней имеются следы попытки вскрытия.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что в ее распоряжении имеется полный список имен атлетов-нарушителей. В нем упомянуты Татьяна Волосожар и Ксения Столбова, которые завоевали золото в командных соревнованиях, а также золото и серебро в парах.

Аделина Сотникова принесла России первое в истории золото в женском одиночном разряде. Серебро завоевала Ким Ён А (Южная Корея), бронзу – Каролина Костнер (Италия), четвертое место заняла Грейси Голд (США).

Ранее из-за доклада Макларена были отстраненны от соревнований 4 скелетониста и 6 лыжников из России, включая Александра Легкова и Максима Вылегжанина.

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