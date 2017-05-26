Тает лед. Как русская фигурка бросила Елену Ильиных и пробила дно

На днях новостное агентство «Р-Спорт» сообщило: экс-чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин завершил карьеру. Официального подтверждения этой информации так и не поступило, звучал лишь косвенный сигнал: пара Ильиных-Жиганшин не попала в список кандидатов в сборную на следующий сезон. В этом списке, например, есть замученная травмами Юлия Липницкая или не катавшаяся года два с половиной на хорошем уровне Аделина Сотникова. В нем нашлось место даже для вроде бы оставивших спорт Татьяны Волосожар и Максима Транькова. А вот Ильиных и Жиганшин попали лишь в запас.

Ужас произошедшего осознаешь не сразу. Дело не в списке. И даже не в Жиганшине. Ну мало ли крутых фигуристов заканчивают карьеры. Вот у Артура Гачинского судьба не очень сложилась – правда, в этом сезоне он решил вернуться. Или Стефан Ламбьель, он ведь тоже закончил очень рано. А тут Жиганшин – невелико событие. И правда, что это мы. Жиганшин – действительно ничего страшного. Горевать и вопить здесь надо не о нем. А о его партнерше – Елене Ильиных.

Всего три с небольшим года назад переполненный дворец спорта «Айсберг» стоял на ногах и ревел от восторга после произвольного проката пары Ильиных-Кацалапов. Сначала – в командном турнире, потом – в индивидуальном. Оба раза стоял, оба раза ревел. Тренер пары Николай Морозов вообще бился в конвульсивной истерике. И всему этому было объяснение: ребята разорвали. В тот февраль они стали олимпийскими чемпионами в команде и бронзовыми в индивидуальных соревнованиях, уступив лишь чумовым Дэвис-Уайту и не менее чумовым Вирчу-Мойру. Американцы после той Олимпиады завершили карьеру, канадцы – приостановили. Ильиных и Кацалапову светило стать танцевальной парой номер один в мире на ближайший предолимпийский цикл и заходить в Пхёнчхан гиперфаворитами. И даже возможное возвращение Вирчу и Мойра, которое и случилось в итоге, не пугало. Ведь Лена с Никитой могли улететь намного выше. Они уже летели на той Олимпиаде в Сочи. Летели вместе с залом, вместе с телекамерами, с комментаторами, даже почти летели с судьями. Кто бы тогда мог представить, что для них обоих этот полет – в пропасть.

Через несколько дней появилась новость о том, что пара распадается. Татьяна Тарасова тогда красочно заявляла в интервью «Советскому спорту»: «Я такие идиотские решения не принимаю. И моим мнением никто и не поинтересовался. Не знаю, есть ли смысл его высказывать… К подобным решениям, которые подрывают наше положение в танцах в следующем олимпийском цикле, я не хочу иметь никакого отношения. Я хотела бы ошибаться, но, по моему мнению, ни одна из этих [Ильиных-Жиганшин, Синицина-Кацалапов – прим. Eurosport] пар не будет претендовать на золото Олимпийских игр».

Все сбылось. Хотя дело вовсе не в том, что Тарасова такой фантастический оракул. Просто Лена с Никитой были тем, что нельзя разрушать. Это все равно что взять тех же Вирчу-Мойра, развести по средненьким партнерам и ждать от них какого-то уровня. При всем уважении и к Синициной, и к Жиганшину, которые достались Никите и Лене после распада, они никогда не были топами. Их уровень валялся намного ниже соответствия олимпийским чемпионам. Хотя дело даже не в уровне. Будь они хоть дюамелями-рэдфордами, в парах, особенно танцевальных, особенно уровня мирового, всегда есть накатанные годами химия и взаимопонимание, которые нельзя разбивать. Это все равно что оторвать ногу у одиночника и пришить ему другую. От другого одиночника.

Оторванные Лена с Никитой запомнились за эти годы… А ничем. Да, точно, фотками в инстаграме. Елена Ильиных не стала менее популярной фигуристкой от перехода к Жиганшину. Возможно, вся страна с замиранием сердца следила за тем, как Руслан не может удержать ее в поддержке на показательных, или как они не отбираются на чемпионат мира лишь потому, что у нее с руки упал браслет. Возможно, они мило смотрелись вместе, а у сопливых девочек было много поводов написать «Не трогайте Леночку, давайте пожелаем ей удачи». Ну да, действительно, удачи. Чего же еще. Правда вот как спортсменка Лена умерла. Потому что невозможно доехать до пьедестала даже чемпионата Европы с одной ногой. Это не селфи из тренажерного зала.

Эти три года воистину удручали. Все вроде как смирились с тем, что надо верить, с этим «удачи». В конце концов, можно наплевать на спортивные успехи – Лена просто красивая девушка. Но это тотально неверный подход. С ним можно идти шить обложки в журнал MAXIM. Или пиариться в шоу Большого Русского Босса. Ну не может Лена попасть на чемпионат мира, что же теперь.

А теперь она не попадет вообще никуда. Потому что за семь месяцев до Олимпиады осталась без партнера. То есть не без партнера-чемпиона, а без партнера вообще. За три года по магическим-конспирологическим обстоятельствам от одной из лучших танцовщиц планеты сбегает второй партнер. За три года уважаемая Федерация не делает ничего. Конечно, куда круче – ныть, что Россию задвигают в танцах. Говорить, что нам нигде не рады и оправдывать все вложениями североамериканцев. Сдувающие с Вирчу-Мойра пылинки канадцы, трепещущие за всеми своими 17-летками американцы, наверное, чего-то не понимают. Зато понимает наша Федерация – просто отходя в сторону в тот момент, когда Елену Ильиных второй раз после Олимпиады в Сочи лишают карьеры в лучшие годы жизни. В спорте, которому она отдала все, что у нее есть. Сначала она потеряла карьеру, которую заслуживала, теперь потеряла хоть какую-нибудь. И действительно, плевать, у нас же есть Дмитрий Соловьев с теорией заговора и Александр Жулин с теорией геноцида.

Понятно, что можно возразить. Что все это – личное дело спортсменов. Что разное бывает. Что Ильиных дадут в пару гения и через четыре года она как блеснет!

Через четыре года Елене Ильиных будет 27 лет. В 27 или даже в 28 можно блеснуть в танцах только в одном случае. И это не схема «по партнеру в цикл». Это гениальность, разделенная на двоих. Это плоды совершенного таланта и потрясающего спортивного духа. Просто кто-то это ценит, а кому-то наплевать. Как обычно, наплевать нам. За что дико обидно.

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