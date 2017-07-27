Потрясные акробатические прыжки от Евгения Плющенко, который все еще в порядке

Евгений Плющенко не растерял грации и пластики, несмотря на завершение спортивной карьеры. А еще на траве он прыгает ничуть не хуже, чем на льду, в чем можно убедиться из последнего его видео в инстаграме.

На траве даже получается эффектнее – смахивает на капоэйру.

Плющенко – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.

В марте 2017 года Евгений объявил о завершении карьеры.

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