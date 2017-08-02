Антон Шибнев стал новым партнером Елены Ильиных

Олимпийская чемпионка и бронзовый призер Игр в Сочи фигуристка Елена Ильиных начала тренировки с Антоном Шибневым, который до этого выступал в дуэте с Василисой Даванковой. Ранее стало известно, что партнер Ильиных по сезону-2016/17 Руслан Жиганшин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем и танцевальная пара Ильиных/Жиганшин распалась.

«Лена не планировала завершать карьеру и хотела продолжать. Выбор был сделан в пользу Антона Шибнева, который прекратил спортивные отношения с Василисой Даванковой. Ильиных и Шибнев уже начали подготовку к сезону, с ними работают известные тренеры и хореографы, но сам факт тренировок не афишируется, хотя для программ уже выбрали музыку», – сообщает «Р-Спорт».

Дебют пары намечен на сентябрь.

В прошедшем сезоне Ильиных и Жиганшин заняли четвертое место на чемпионате России и не отобрались в сборную для выступления на чемпионатах Европы и мира.

Даванкова и Шибнев побеждали на этапах Кубка России по фигурному катанию и заняли пятое место на Универсиаде в Алма-Ате.

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