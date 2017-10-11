Ледниковый период. Почему фигурное катание умрет через 4 года

«Столько лет, что я тренируюсь, я больше фокусировался на катании, а не на прыжках. Я все время трачу на свое скольжение, и когда тот, кто делает так много квадов, но не имеет навыков скольжения, также получает высокие компоненты, я думаю: «Зачем я тратил время? Мне следовало сосредоточиться на прыжках, а не катании».

Этот крик души Хавьера Фернандеса в интервью Icenetwork в конце прошлого сезона олицетворял весь когнитивный диссонанс, происходящий в одиночном фигурном катании. Со времен противостояния Плющенко – Лайсачек и полного непонимания, как вообще можно выигрывать не прыжками (да к тому же не нашими), мир изменился. До такой степени, что когда-то феноменальные три четверных в произвольной испанца превратились в мелочь из кассы супермаркета. Четыре, пять и даже шесть четверных в одной программе осилили совсем юные пацаны вроде Шомы Уно и Нэтана Чена.

ISU почувствовала неладное. Сравнивать украшенное тонкими деталями качество катания Фернандеса и школярские, примитивные заезды на прыжки (именно заезды, а не заходы, потому что заход подразумевает нечто оригинальное) 17-летних, дико талантливых, но классово уступающих ребят, как-то стремно. Но стремно, видимо, где-то глубоко в душе. Потому что оценками ни один из судей этого не показывал. Оценивали всех по шаблону. Но бомбежка самого титулованного испанца тронула не слишком креативные умы высокопоставленных чиновников ISU. И они выдали нечто.

Среди пакета реформ к Олимпиаде-2022 в Пекине, есть то, что после первого прочтения воспринимается как троллинг. В фигурном катании хотят реформировать программы. Вместо короткой и произвольной поставить техническую и артистическую. И сделать три разных золотых медали: по технике, по артистизму и по сумме.

Звезды фигурки отреагировали по-разному. Адам Риппон заявил, что реформа даст стимул возрастным фигуристам оставаться в спорте дольше. Юдзуру Ханю сказал, что ему все равно и он будет соревноваться с любыми правилами. Евгений Плющенко возмутился другим аспектом реформы – понижением стоимости четверных.

Это уже рассуждения о последствиях, о том, каким будет фигурное катание в кардинально измененном мире. Никто из атлетов не сказал главного: возможно, фигурного катания к тому моменту уже не будет. Не будет – в том виде, в котором оно существовало всегда.

Что делало фигуристов советской и российской эпохи культовыми персонажами? Почему такой всплеск интереса к этому странному зимнему виду произошел в Испании и почему каждая собака в Мадриде знает Хавьера Фернандеса? Что заставляет звезд и экспертов фигурки каждый год резонировать заявлениями и рассуждать о судейских скандалах? Что в этих передвижениях по льду такого обаятельного и что вызывает такую бурю эмоций у болельщиков?

Баланс. Уникальный баланс спорта и искусства. Баланс театра и соревнований. Музыки и пота. Лирики и брутальности. Баланс, который воспевает человеческий фактор и раскрывает спортсменов в каком-то невероятном ключе. Этот вечный контраст техники и артистизма, постоянные разногласия, что важнее – скользить или прыгать, впечатлять или побеждать, в этом главное достоинство фигурного катания. В многогранности.

Попытка разбить эту многогранность – самая чудовищная ошибка, которую только можно придумать. Она убьет этот вид. Можно сколько угодно менять судебную систему с 6-балльной на 300-балльную, расширять количество оцениваемых элементов, но нельзя дробить главное в этом виде спорта. Нельзя отрывать технику от артистизма. Потому что это и есть суть.

Представьте финальные соревнования мужчин-одиночников в артистической программе. Что это будет, шоу «Звезды на льду»? Манерные передвижения женственных ребят вроде Джейсона Брауна с вымученной улыбкой танцора? Как вообще может существовать мужской вид, выросший из Плющенко и Жубера, из великих атлетов, без прыжков?

Вообразите женский финал в технической программе. Не удрученные искусностью дамы в красивых платьях пять минут заезжают на прыжки. Крутят, крутят, крутят. Кто-то падает, кто-то – нет. Что это, соревнование тяжелоатлетов? Метание тел в воздух? В виде, в котором публика влюблялась в обаяние Киры Корпи, Сары Майер, Каролины Костнер, Юлии Липницкой?

Впрочем, нет, они наверняка будут не в платьях – в этом нет смысла на технических программах. Они выйдут в обтягивающих спортивках, в них удобнее прыгать. А улыбку, женственность и все остальные достопримечательности женской одиночки они оставят мужскому финалу по артистизму.

Ответ ISU Фернандесу – издевательский. Представьте: уважаемый человек пришел в итальянский ресторан, он подозвал официанта и сказал: «Паста слегка недосолена, можно мне соль?» На что в ответ официант высыпал на голову посетителю пачку черного перца, с видом «Ну как, теперь все ок?»

Идиотским пакетом реформ ISU расписалась в собственной ущербности и безграничной лени. В неспособности найти в судебных коллегиях соответствующий виду спорту баланс. Много лет фигурное катание шло по пути баланса. Оно искало его, насколько возможно найти в этом виде спорта. Разные спортсмены в разные времена вопрошали об объективном судействе. Кто-то из них был услышан, кто-то остался обделенным. Но никто из тех вопрошавших, победивших и обиженных, наверное, не представлял, что в один прекрасный день судьи просто выйдут из-за своих столов с мониторами. Просто откажутся судить этот вид, потому что не в состоянии судить объективно. Не в состоянии еще чуть-чуть измениться и не в состоянии быть перфекционистами. Они просто встанут и скажут «До свидания!» У нас теперь другой вид спорта.

Если в ближайшее время фигурное катание об этом не задумается, чудовищный день наступит через четыре года с небольшим. На старте Олимпиады-2022 фигурного катания уже не будет.

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