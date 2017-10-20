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Евгения Медведева: «Последние год-полтора не ем после шести»

Медведева: «Последние год-полтора не ем после шести»
Р-Спорт

48 мин. назадИзменено 34 мин. назад

Двукратная чемпионка мира жестко следит за собой.

Евгения Медведева рассказала, как поддерживает фигуру.

«На самом деле эта тема – целая наука. Об этом можно говорить очень много и подходить к ней с разных сторон. Последние год-полтора ответственнее подхожу к телу. Сейчас уже не получится поесть после шести вечера так, как всегда получалось раньше.

Дисциплина – самый главный секрет и мотиватор. Потому что когда ты даешь себе слабину, ты ненавидишь себя», – рассказала Медведева на пресс-конференции.

  • Медведева участвует в серии Гран-при, которая проходит в Москве.
  • Евгения выиграла короткую программу, набрав по ее итогам 80,75 балла.

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