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Евгения Медведева впервые за 2 года упала на соревнованиях, но выиграла этап Гран-при в Москве
Фигуристке из России снова нет равных.
В сумме по итогам короткой и произвольной программ Евгения набрала 231,21 балла. Второй стала итальянка Каролина Костнер (215,98), третьей – японка Вакаба Хигути (207,17).
Во время произвольной программы Медведева упала после исполнения акселя в 2,5 оборота. Это падение стало для девушки первым за 2 года выступлений.
- Медведевой принадлежит мировой рекорд по баллам в произвольной программе.
- Россиянки Елена Радионова (195,52) и Валерия Михайлова (185,09) заняли соответственно четвертое и седьмое места.
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