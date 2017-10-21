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Евгения Медведева впервые за 2 года упала на соревнованиях, но выиграла этап Гран-при в Москве

Медведева впервые за 2 года упала на соревнованиях, но выиграла этап Гран-при в Москве
Р-Спорт

59 мин. назадИзменено 53 мин. назад

Фигуристке из России снова нет равных.

В сумме по итогам короткой и произвольной программ Евгения набрала 231,21 балла. Второй стала итальянка Каролина Костнер (215,98), третьей – японка Вакаба Хигути (207,17).

Во время произвольной программы Медведева упала после исполнения акселя в 2,5 оборота. Это падение стало для девушки первым за 2 года выступлений.

  • Медведевой принадлежит мировой рекорд по баллам в произвольной программе.
  • Россиянки Елена Радионова (195,52) и Валерия Михайлова (185,09) заняли соответственно четвертое и седьмое места.

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