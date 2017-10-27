Eurosport покажет все этапы Гран-при по фигурному катанию сезона-2017

Телеканал Eurosport, начиная с субботы 28 октября, покажет соревнования на этапах Гран-при по фигурному катанию.

Телезрители увидят выступления лучших фигуристов планеты как в прямом эфире, так и в записи. Возможность насладиться прокатами Евгении Медведевой и других великолепных спортсменов будет доступна для всех без исключения жителей Россиии и зрителей Eurosport из других стран.

Для показа запланированы шесть этапов Гран-при.

Первый из них в Канаде выйдет в эфир уже 28 октября с комментариями Андрея Журанкова.

Просмотр трансляций также доступен в онлайн-сервисе Eurosport Player.

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