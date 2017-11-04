Getty Images

15-летняя фигуристка Алина Загитова выиграла дебютный Гран-при

15-летняя Загитова выиграла дебютный Гран-при
Eurosport

27 мин. назад

Российская спортсменка победила на соревнованиях в Китае.

Загитова дебютировала во взрослой серии Гран-при на этапе в Пекине и заняла первое место.

По итогам короткой и произвольной программ Загитова набрала 213,88 балла. Второй стала японка Вакаба Хигути – 212,52. Третье место заняла другая представительница России Елена Радионова – 206,82.

  • Загитова работает с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузеном.
  • Следующий этап Гран-при пройдет 10-12 ноября в Осаке (Япония).

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Макдэвид и дружочки покуражились в танце с «дьяволами» и вырвали победу. Голов – куча

04:34
Популярные видео
«Предаторс» пожарили утятину из Анахайма, отгрузив им 5 шайб
 172 просмотров4 ч
Битвы роботов. Как именно «Ман Сити» обыграет «Арсенал»
3 043 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться