15-летняя фигуристка Алина Загитова выиграла дебютный Гран-при

Загитова дебютировала во взрослой серии Гран-при на этапе в Пекине и заняла первое место.

По итогам короткой и произвольной программ Загитова набрала 213,88 балла. Второй стала японка Вакаба Хигути – 212,52. Третье место заняла другая представительница России Елена Радионова – 206,82.

Загитова работает с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузеном.

Следующий этап Гран-при пройдет 10-12 ноября в Осаке (Япония).

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