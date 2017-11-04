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15-летняя фигуристка Алина Загитова выиграла дебютный Гран-при
Российская спортсменка победила на соревнованиях в Китае.
Загитова дебютировала во взрослой серии Гран-при на этапе в Пекине и заняла первое место.
По итогам короткой и произвольной программ Загитова набрала 213,88 балла. Второй стала японка Вакаба Хигути – 212,52. Третье место заняла другая представительница России Елена Радионова – 206,82.
- Загитова работает с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузеном.
- Следующий этап Гран-при пройдет 10-12 ноября в Осаке (Япония).
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