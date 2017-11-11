Евгения Медведева победила на этапе Гран-при в Осаке

Российская фигуристка Евгения Медведева победила на четвертом этапе Гран-при в японской Осаке. За свой прокат в произвольной программе Медведева получила 144,40 балла и в сумме набрала 224,39 очка.

Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (212,24). Тройку призеров замкнула россиянка Полина Цурская (210,19). Еще одна россиянка Алена Леонова стала 6-й (190,95).

Для Медведевой эта победа стала второй в сезоне-2017/18 после триумфа в Москве.

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы.

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