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Евгения Медведева победила на этапе Гран-при в Осаке
Фигуристку из России не остановить.
Российская фигуристка Евгения Медведева победила на четвертом этапе Гран-при в японской Осаке. За свой прокат в произвольной программе Медведева получила 144,40 балла и в сумме набрала 224,39 очка.
Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (212,24). Тройку призеров замкнула россиянка Полина Цурская (210,19). Еще одна россиянка Алена Леонова стала 6-й (190,95).
- Для Медведевой эта победа стала второй в сезоне-2017/18 после триумфа в Москве.
- Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы.
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