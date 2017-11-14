Евгения Медведева: «Я презираю алкоголь»

Медведева заявила, что даже не собирается собирать вечеринку.

«Я не любитель шумных компаний, алкоголь презираю, поэтому нет такого: «А-а-а, клуб, подарки, забирай меня скорей, восемнадцать мне уже». Абсолютно спокойно отношусь к этой дате, не считаю каким-то суперпраздником.

Я на катке с трех лет. Совсем в детстве было и обидно, и непонятно: ровесники играют на площадке, от них никто ничего не требует, на них никто не кричит. А вот лет после десяти пришла какая-то взрослая осознанность: даже если тренер ругается, понимаю – меня не хотят обидеть, скорее, разозлить и тем самым мотивировать.

Легко ли меня вывести из себя? Я не взрывная, а вот расплакаться могу. К сожалению. Но не так – опустила руки и реву. Скорее, от обиды и возмущения слезы иногда катятся. И не только на катке, в жизни тоже злость у меня перерабатывается в слезы», – цитирует Медведеву Glamour.

Медведевой исполнится 18-лет 19 ноября.

Российская фигуристка дважды выигрывала чемпионаты мира – в 2016 и 2017 году.

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