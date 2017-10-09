Eurosport
Не посмотреть эти фото чемпионки мира и Европы по фитнес-бикини – фиаско
Кто-нибудь слышал о таком спорте? А он еще какой!
Крымская красотка Алла Семенова – одна из лучших представительница фитнес-бикини. На ее счету титулы абсолютной чемпионки Европы, двукратной абсолютной чемпионки Кубка мира, победа на Olympia Amateur.
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Алла и селфи
Алла в спортивном
Алла на пляже
Алла в анфас
Тонкие линии Аллы
Алла на тренировке
Алла – чемпионка
Алла с подружкой
Алла и женская сила
Алла – вид сверху
Алла и триумфальная арка
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Алла – богиня, сами вы фиаско
Да, братан, это оно
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