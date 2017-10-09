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Не посмотреть эти фото чемпионки мира и Европы по фитнес-бикини – фиаско

Не посмотреть эти фото чемпионки мира и Европы по фитнес-бикини – фиаско
Eurosport

14 ч. назад

Кто-нибудь слышал о таком спорте? А он еще какой!

Крымская красотка Алла Семенова – одна из лучших представительница фитнес-бикини. На ее счету титулы абсолютной чемпионки Европы, двукратной абсолютной чемпионки Кубка мира, победа на Olympia Amateur.

Включи этот вид спорта в число любимых.

Алла и селфи

Алла в спортивном

Алла на пляже

Алла в анфас

Тонкие линии Аллы

Алла на тренировке

Алла – чемпионка

Алла с подружкой

Алла и женская сила

Алла – вид сверху

Алла и триумфальная арка

Алла – фиаско?

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Алла – богиня, сами вы фиаско
Да, братан, это оно

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