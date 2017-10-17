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15 фото бразильской фитнес-дивы, которая горячее Солнца и других звезд
Танцуй и качайся с Грацианой Барбозой.
Грациана Барбоза – бразильская фитнес-модель и участница карнавала в Рио. В детстве бедность заставила ее зарабатывать танцами, что в итоге и принесло ей успех. Сейчас она, возможно, самый известный фитнес-тренер Бразилии. И, конечно, модель Playboy.
Грациана проявляет невероятную активность в инстаграме: у нее уже больше 12 тысяч постов, так что ее подписчикам не до скуки.
Огненная Грациана
Грациана на сеновале
Грациана и главная тема
Грациана и освежающаяся сила
Грациана перед карнавалом
Грациана и Ко
Грациана – Венера
Грациана на пляже
Грациана в красном
Грациана и селфи на коленях
Грациана перед зеркалом
Грациана в Абу-Даби
Грациана в домашней обстановке
Грациана в черном
Яркая Грациана
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