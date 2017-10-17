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15 фото бразильской фитнес-дивы, которая горячее Солнца и других звезд

15 фото бразильской фитнес-дивы, которая горячее Солнца и других звезд
Eurosport

22 мин. назад

Танцуй и качайся с Грацианой Барбозой.

Грациана Барбоза – бразильская фитнес-модель и участница карнавала в Рио. В детстве бедность заставила ее зарабатывать танцами, что в итоге и принесло ей успех. Сейчас она, возможно, самый известный фитнес-тренер Бразилии. И, конечно, модель Playboy.

Грациана проявляет невероятную активность в инстаграме: у нее уже больше 12 тысяч постов, так что ее подписчикам не до скуки.

Огненная Грациана

Грациана на сеновале

Грациана и главная тема

Грациана и освежающаяся сила

Грациана перед карнавалом

Грациана и Ко

Грациана – Венера

Грациана на пляже

Грациана в красном

Грациана и селфи на коленях

Грациана перед зеркалом

Грациана в Абу-Даби

Грациана в домашней обстановке

Грациана в черном

Яркая Грациана

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