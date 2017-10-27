Eurosport
10 инстаграмов звезды фитнеса из Колумбии, от которых поднимется даже лежачий полицейский
Анльела Сагра мотивирует на все.
Колумбийка открыла для себя фитнес в 20 лет – сейчас ей 24, и результаты тренировок явно заметны в инстаграме. Сейчас Сагра живет во Флориде, считает себя профессиональным бодибилдером, участвует в соревнованиях и является лицом марки 1Up Nutrition и магазина спортивной одежды Body Engineer.
Анльела и лазерный меч
Анльела и золотой ремешок
Анльела и купальник, который маловат
Анльела и гантели, которые ты не поднимешь даже одной рукой
Анльела и чупик
Анльела и нервущиеся трусики
Анльела и приспичило
Анльела и когда засосало под ложечкой
Анльела и почему-то не убранные назад волосы
Анльела и зачем-то бассейн на заднем плане
- Пропорции девушки: 83-63-88 при росте 174 см и весе 58 кг.
- В инстаграме у леди 9,4 млн подписчиков.
А вот, кстати, инстаграм Анльелы
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