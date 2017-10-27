10 инстаграмов звезды фитнеса из Колумбии, от которых поднимется даже лежачий полицейский

Колумбийка открыла для себя фитнес в 20 лет – сейчас ей 24, и результаты тренировок явно заметны в инстаграме. Сейчас Сагра живет во Флориде, считает себя профессиональным бодибилдером, участвует в соревнованиях и является лицом марки 1Up Nutrition и магазина спортивной одежды Body Engineer.

Анльела и лазерный меч

Анльела и золотой ремешок

Анльела и купальник, который маловат

Анльела и гантели, которые ты не поднимешь даже одной рукой

Анльела и чупик

Анльела и нервущиеся трусики

Анльела и приспичило

Анльела и когда засосало под ложечкой

Анльела и почему-то не убранные назад волосы

Анльела и зачем-то бассейн на заднем плане

Пропорции девушки: 83-63-88 при росте 174 см и весе 58 кг.

В инстаграме у леди 9,4 млн подписчиков.

А вот, кстати, инстаграм Анльелы

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