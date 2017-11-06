Eurosport
20 фоток финской фитнес-королевы, от которых можно прикуривать
Горячая Илона Сиеккинен.
Илона в белом
Илона и дверь
Илона на кухне
Илона и лето
Илона и телефон
Илона и гольф
Илона и выключатель
Илона и зеленый цвет
Ягодка Илона и ягодка арбуз
Сладкая Илона и сладкая вата
Илона в черном
Илона и батарея
Тоже Илона
Илона и кубки
Просто Илона
Илона и море
Илона и фотик
Илона и ааавтомобиль
Илона и снег
Илона и мускулы
- У Илоны 55 тысяч подписчиков в инстаграме.
- Илона рвет соперниц в национальных соревнованиях по бикини-фитнесу. В 2015-м году, например, она взяла первое место в номинации Bikini Fitness Junior Overall.
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