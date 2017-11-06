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20 фоток финской фитнес-королевы, от которых можно прикуривать

20 фоток финской фитнес-королевы, от которых можно прикуривать
Eurosport

3 ч. назадИзменено 32 мин. назад

Горячая Илона Сиеккинен.

Илона в белом

Илона и дверь

Илона на кухне

Илона и лето

Илона и телефон

Илона и гольф

Илона и выключатель

Илона и зеленый цвет

Ягодка Илона и ягодка арбуз

Сладкая Илона и сладкая вата

Илона в черном

Илона и батарея

Тоже Илона

Илона и кубки

Просто Илона

Илона и море

Илона и фотик

Илона и ааавтомобиль

Илона и снег

Илона и мускулы

  • У Илоны 55 тысяч подписчиков в инстаграме.
  • Илона рвет соперниц в национальных соревнованиях по бикини-фитнесу. В 2015-м году, например, она взяла первое место в номинации Bikini Fitness Junior Overall.

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