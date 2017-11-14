17 фоток чемпионки фитнес-бикини, которой ты захочешь показать свои тренажеры

Это Катя

Катя работает

Катя и груша

Катя и вид сверху

Катя и... какая разница

Катя и зелень

Катя и косплей на Катю

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Катя и здоровое питание

Катя и горизонт

Катя и рабочий костюм

Катя и радость

Катя и мечта

Катя и другие девушки

Катя и кружева

Катя дома

Катя и бассейн

Екатерина – сертифицированный фитнес-тренер.

У Кати в инстаграме 19 тысяч подписчиков.

Также она участвует в конкурсах фитнес-бикини. Девушка двукратная чемпионка Дона, обладательница Кубка Батайска и победительница чемпионата Южного Федерального Округа «Самсон-40».

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