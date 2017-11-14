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17 фоток чемпионки фитнес-бикини, которой ты захочешь показать свои тренажеры

17 фоток чемпионки фитнес-бикини, которой ты захочешь показать свои тренажеры
Ярослав Кулемин

39 мин. назад

Екатерина Абдулбариева – королева юга.

Это Катя

Катя работает

Катя и груша

Катя и вид сверху

Катя и... какая разница

Катя и зелень

Катя и косплей на Катю

Больше Кать

Катя и здоровое питание

Катя и горизонт

Катя и рабочий костюм

Катя и радость

Катя и мечта

Катя и другие девушки

Катя и кружева

Катя дома

Катя и бассейн

  • Екатерина – сертифицированный фитнес-тренер.
  • У Кати в инстаграме 19 тысяч подписчиков.
  • Также она участвует в конкурсах фитнес-бикини. Девушка двукратная чемпионка Дона, обладательница Кубка Батайска и победительница чемпионата Южного Федерального Округа «Самсон-40».

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Самый спортивный и красивый инстаграм

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