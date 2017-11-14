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17 фоток чемпионки фитнес-бикини, которой ты захочешь показать свои тренажеры
Екатерина Абдулбариева – королева юга.
Это Катя
Катя работает
Катя и груша
Катя и вид сверху
Катя и... какая разница
Катя и зелень
Катя и косплей на Катю
Больше Кать
Катя и здоровое питание
Катя и горизонт
Катя и рабочий костюм
Катя и радость
Катя и мечта
Катя и другие девушки
Катя и кружева
Катя дома
Катя и бассейн
- Екатерина – сертифицированный фитнес-тренер.
- У Кати в инстаграме 19 тысяч подписчиков.
- Также она участвует в конкурсах фитнес-бикини. Девушка двукратная чемпионка Дона, обладательница Кубка Батайска и победительница чемпионата Южного Федерального Округа «Самсон-40».
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