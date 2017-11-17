В Париже 10 лет работает качалка для нудистов, в которой занимаются даже ночью

Владельцы абонементов одного из тренажерных залов в 12-м округе Парижа могут не переживать, если забыли что-то положить в сумку перед тренировкой. Каждый вечер с 21 до 23 часов вечера в зале занимаются нудисты.

Занятия проводятся при содействии общества нудистов Парижа, организации, которая создана в 1953 году, пишет L'Equipe. Такие тренировки санкционированы на протяжении последних 10 лет.

Качалка работает пять дней в неделю и пользуется бешеной популярностью. За дополнительную плату в 10 евро посетители могут заниматься ночью.

Из соображений безопасности в зале не могут находиться одновременно более 19 человек.

За неделю качалку посещает около 400 нудистов.

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