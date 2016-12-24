Женщина-арбитр сделала ассист в матче второй Бундеслиги

Во время атаки «Гройтер Фюрт» защитник «Унион Берлин» выбивал мяч из штрафной, но попал в спину Бибиане Штайнхаус. Мяч срикошетил в ноги форварду гостей, и тот забил с помощью еще одного рикошета.

Судья засчитала гол, несмотря на протесты футболистов «Униона». Матч закончился вничью – 1:1.

Бабиане Штайнхаус 37 лет, в судейство она пришла в 16.

Вторая профессия девушки – полицейский.

В 2012-м Штайнхаус обслуживала финальный матч Олимпийских игр.

С 2007 года Бибиана судит игры второй Бундеслиги и работает как резервый арбитр на встречах главной Бундеслиги.

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