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Потрясающий воображение рождественский фестиваль от клуба второй Бундеслиги

Потрясающий воображение рождественский фестиваль от клуба второй Бундеслиги
Eurosport

24 мин. назад

Любая праздничная вечеринка после этого покажется утренником в детском садике.

28 тысяч болельщиков со свечками заполнили трибуны и поле стадиона берлинского клуба «Унион» для ежегодного празднования в канун Рождества. Собравшиеся пели праздничные песни и подарили миру поистине завораживающее зрелище.

  • Трибуны стадиона «Униона» «Ан дер Альтен Фёрстерай» рассчитаны на 21 тысячу человек.
  • После 17 туров «Унион» занимает пятое место во второй Бундеслиге.
  • Рождество в западных странах празднуется 25 декабря.

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