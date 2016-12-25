Eurosport
Потрясающий воображение рождественский фестиваль от клуба второй Бундеслиги
Любая праздничная вечеринка после этого покажется утренником в детском садике.
28 тысяч болельщиков со свечками заполнили трибуны и поле стадиона берлинского клуба «Унион» для ежегодного празднования в канун Рождества. Собравшиеся пели праздничные песни и подарили миру поистине завораживающее зрелище.
- Трибуны стадиона «Униона» «Ан дер Альтен Фёрстерай» рассчитаны на 21 тысячу человек.
- После 17 туров «Унион» занимает пятое место во второй Бундеслиге.
- Рождество в западных странах празднуется 25 декабря.
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