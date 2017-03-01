Защитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц попал в больницу после драки в ночном клубе

Защитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц оказался в городском госпитале в ночь с 27 на 28 февраля.

Чемпион мира-2014 пострадал после драки в ночном клубе. В 2:15 ночи в центре Штутгарта столкнулись две группы – из шести мужчин, в которой был футболист, и еще из четырех-шести человек. Гросскройц и его друг получили удар в область головы и попали в больницу.

По информации SWR, после нападения все участники попытались скрыться, но полицейские задержали четверых подозреваемых недалеко от места происшествия. Власти немецкого города заявили о расследовании по итогам инцидента.

Кевин Гросскройц не принимал участие в победном матче «Штутгарта» над «Кайзерслаутерном» 26 февраля из-за травмы ноги.

Игрок «швабов» – двукратный чемпион Германии и финалист Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии», а также победитель ЧМ-2014 в составе сборной Германии.

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