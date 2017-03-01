Imago

Защитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц попал в больницу после драки в ночном клубе

Гросскройц попал в больницу после драки в ночном клубе
Eurosport

8 мин. назад

Оказывается, он не только часто травмируется, но и часто тусуется.

Защитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц оказался в городском госпитале в ночь с 27 на 28 февраля.

Чемпион мира-2014 пострадал после драки в ночном клубе. В 2:15 ночи в центре Штутгарта столкнулись две группы – из шести мужчин, в которой был футболист, и еще из четырех-шести человек. Гросскройц и его друг получили удар в область головы и попали в больницу.

По информации SWR, после нападения все участники попытались скрыться, но полицейские задержали четверых подозреваемых недалеко от места происшествия. Власти немецкого города заявили о расследовании по итогам инцидента.

  • Кевин Гросскройц не принимал участие в победном матче «Штутгарта» над «Кайзерслаутерном» 26 февраля из-за травмы ноги.
  • Игрок «швабов» – двукратный чемпион Германии и финалист Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии», а также победитель ЧМ-2014 в составе сборной Германии.

Все новости чемпионата Германии, на которые хочется кликнуть

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Германии. 2-й дивизион

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Чистейший хет-трик Кучерова и 39 сэйвов Василевского превратили «Сенаторс» в пепел

02:49
Популярные видео
«Миннесота» и «Лос-Анджелес» порадовали мир 9 возбуждающими шайбами
 442 просмотров22 ч
4 очка Радулова закопали «Нью-Джерси» назад в дьявольское логово
1 861 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться