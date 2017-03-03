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«Штутгарт» расторг контракт с Кевином Гросскройцом после драки в ночном клубе
Немец проиграл схватку за карьеру 19-летним парням.
После драки в ночном клубе с 16-19-летними выпускниками, Кевин обратился в больницу с повреждением ноги. Также Гросскройц и его друг получили удары в область головы.
Представители «Щтутгарта» провели встречу с игроком и выяснили, что играть он в ближайшее время не сможет. Клуб расторг контракт с чемпионом мира, сообщает Stuttgarter Zeitung.
- Ранее сообщалось, что участники драки были задержаны полицией.
- Гросскройц – чемпион мира-2014 в составе сборной Германии и двукратный чемпион Бундеслиги вместе с «Боруссией».
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