Мощнейшая мотивация тренера, после которой аутсайдер второй Бундеслиги грохнул лидера 6:0

В воскресенье «Арминия», сражающаяся за выживание во второй Бундеслиге, разгромила брауншвейгский «Айнтрахт» со счетом 6:0.

В сеть попала запись, сделанная одним из игроков «Арминии», на которой помощник главного тренера Карстен Рамп мотивирует футболистов отдать все силы на поле.

После победы над «Айнтрахтом» «Арминия» покинула зону вылета и занимает 15-е место в таблице.

Команда из Брауншвейга идет на третьей строчке и претендует на выход в первую Бундеслигу.

Еще больше футбола в нашем канале на YouTube