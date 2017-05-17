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Мощнейшая мотивация тренера, после которой аутсайдер второй Бундеслиги грохнул лидера 6:0
Немецкий знать не обязательно.
В воскресенье «Арминия», сражающаяся за выживание во второй Бундеслиге, разгромила брауншвейгский «Айнтрахт» со счетом 6:0.
В сеть попала запись, сделанная одним из игроков «Арминии», на которой помощник главного тренера Карстен Рамп мотивирует футболистов отдать все силы на поле.
- После победы над «Айнтрахтом» «Арминия» покинула зону вылета и занимает 15-е место в таблице.
- Команда из Брауншвейга идет на третьей строчке и претендует на выход в первую Бундеслигу.
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