«Штутгарт» и «Ганновер» вернулись в Бундеслигу спустя сезон

В последнем туре сезона швабы разгромили аутсайдеров «Вюрцбургер Кикерс» со счетом 4:1 и выиграли чемпионат Германии во втором дивизионе с 69 очками.

Вторую строчку в лиге с 67 очками занял «Ганновер» – «96-м» для квалификации хватило выездной ничьей с «Зандхаузеном» (1:1).

Инвайт на матч с «Вольфсбургом» за место в Бундеслиге получил «Айнтрахт» из Брауншвейга, на счету которого 66 очков и третье место в турнире.

По итогам сезоне-2016/17 Бундеслигу покинули «Ингольштадт» и «Дармштадт».

«Штутгарт» и «Ганновер» вылетели из Бундеслиги в сезоне-2015/16, «Брауншвейг» – в кампании-2014/15.

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