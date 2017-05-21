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«Штутгарт» и «Ганновер» вернулись в Бундеслигу спустя сезон

«Штутгарт» и «Ганновер» вернулись в Бундеслигу спустя сезон
Eurosport

60 мин. назад

«Вольфсбург» сразится за место в элите в стыках с «Айнтрахтом» из Брауншвейга.

В последнем туре сезона швабы разгромили аутсайдеров «Вюрцбургер Кикерс» со счетом 4:1 и выиграли чемпионат Германии во втором дивизионе с 69 очками.

Вторую строчку в лиге с 67 очками занял «Ганновер» – «96-м» для квалификации хватило выездной ничьей с «Зандхаузеном» (1:1).

Инвайт на матч с «Вольфсбургом» за место в Бундеслиге получил «Айнтрахт» из Брауншвейга, на счету которого 66 очков и третье место в турнире.

  • По итогам сезоне-2016/17 Бундеслигу покинули «Ингольштадт» и «Дармштадт».
  • «Штутгарт» и «Ганновер» вылетели из Бундеслиги в сезоне-2015/16, «Брауншвейг» – в кампании-2014/15.

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