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«Штутгарт» и «Ганновер» вернулись в Бундеслигу спустя сезон
«Вольфсбург» сразится за место в элите в стыках с «Айнтрахтом» из Брауншвейга.
В последнем туре сезона швабы разгромили аутсайдеров «Вюрцбургер Кикерс» со счетом 4:1 и выиграли чемпионат Германии во втором дивизионе с 69 очками.
Вторую строчку в лиге с 67 очками занял «Ганновер» – «96-м» для квалификации хватило выездной ничьей с «Зандхаузеном» (1:1).
Инвайт на матч с «Вольфсбургом» за место в Бундеслиге получил «Айнтрахт» из Брауншвейга, на счету которого 66 очков и третье место в турнире.
- По итогам сезоне-2016/17 Бундеслигу покинули «Ингольштадт» и «Дармштадт».
- «Штутгарт» и «Ганновер» вылетели из Бундеслиги в сезоне-2015/16, «Брауншвейг» – в кампании-2014/15.
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