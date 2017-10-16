Кипер «Фортуны»: «Я отбил мяч пенисом»

Вратарь дюссельдорфского клуба Рафаэль Вольф признался, что в матче второй Бундеслиги против «Арминии» сделал сэйв мужскими причиндалами.

«Обычно говорят, что отбиваешь яйца, но этот удар я отразил пенисом. Никогда не видел такого штрафного. Сначала боль была адской, но лед и отдых привели меня в норму.

В молодости я носил ракушку, но с ней невозможно нормально бегать – это фуфло!» – цитирует бравого вратаря Goal.com.

Рафаэль отбил мяч, пущенный со свободного удара (2:17 на видео).

«Фортуна» победила «Арминию» со счетом 2:0.

За 10 туров дюссельдорфцы четыре раза сыграли на ноль.

Храбрый 29-летний Вольф затащил команду на первое место второй Бундеслиги с 25 очками.

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