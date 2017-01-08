Сентрал Коуст Мэринерз
Завершено
0
2
-
3
0
9:00
08.01.17
Стадион Блютонг
ФК Сидней
Чемпионат Австралии • Тур 14
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Сентрал Коуст Мэринерз
  • ФК Сидней
  • Димитриевич
    87'
  • Саймон
    84'
  • БобоСаймон
    81'
  • ПауэллАппиа-Куби
    79'
  • Карни
    78'
  • Гэллоуэй
    76'
  • Ибини-ИсейКарни
    68'
  • О'Донован
    66'
  • Бриллант
    65'
  • BuhagiarПэйн
    62'
  • BerryРоуз
    62'
  • Бобо
    48'
  • 1-ый тайм
  • Сентрал Коуст Мэринерз
  • ФК Сидней
  • Бобо
    43'
  • Голошко
    38'
  • Эскрофт
    22'
  • РайоллБриллант
    5'
Перед матчем

Онлайн
Сентрал Коуст Мэринерз - ФК Сидней
Чемпионат Австралии - 8 января 2017

Футбол, Чемпионат Австралии. Следите за матчем Сентрал Коуст Мэринерз – ФК Сидней на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 09:00 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пол Окон или Грэм Арнольд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Сентрал Коуст Мэринерз – ФК Сидней? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сентрал Коуст Мэринерз и ФК Сидней, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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