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Сентрал Коуст Мэринерз - ФК Сидней

Чемпионат Австралии - 8 января 2017

Футбол, Чемпионат Австралии. Следите за матчем Сентрал Коуст Мэринерз – ФК Сидней на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 09:00 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Пол Окон или Грэм Арнольд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Сентрал Коуст Мэринерз – ФК Сидней? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Сентрал Коуст Мэринерз и ФК Сидней, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

