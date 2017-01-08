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- 2-ой тайм
- Димитриевич87'
- Саймон84'
- БобоСаймон81'
- ПауэллАппиа-Куби79'
- Карни78'
- Гэллоуэй76'
- Ибини-ИсейКарни68'
- О'Донован66'
- Бриллант65'
- BuhagiarПэйн62'
- BerryРоуз62'
- Бобо48'
- 1-ый тайм
- Бобо43'
- Голошко38'
- Эскрофт22'
- РайоллБриллант5'
Перед матчем
Онлайн
Сентрал Коуст Мэринерз - ФК Сидней
Чемпионат Австралии - 8 января 2017
Футбол, Чемпионат Австралии. Следите за матчем Сентрал Коуст Мэринерз – ФК Сидней на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 09:00 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пол Окон или Грэм Арнольд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сентрал Коуст Мэринерз – ФК Сидней? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сентрал Коуст Мэринерз и ФК Сидней, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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