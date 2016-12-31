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Болбой затроллил Тима Кэйхилла и спас от футболиста угловой флажок

Болбой затроллил Кэйхилла и спас от футболиста угловой флажок
Eurosport

4 ч. назад

Никакого уважения к ветеранам.

В последний день 2016 года «Мельбурн Сити» встречался на выезде с «Сентрал Кост Маринерс» в матче чемпионата Австралии. На 40-й минуте счет открыл Тим Кэйхилл.

37-летний ветеран побежал в сторону углового флажка для традиционного боксирования, но болбой не позволил осквернить флажок чужого стадиона. Тиму пришлось помахать кулаками на расстоянии.

  • Матч завершился со счетом 2:2.
  • Кэйхилл провел 15 лет в Англии, выступая за «Миллуолл» (1997-2004) и «Эвертон» (2004-2012).
  • С августа 2016 года Тим выступает за «Мельбурн».

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