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«В следующий раз выйдет горчица». Маскот-барбекю показал фанатам средний палец и получил выговор

«В следующий раз выйдет горчица». Маскот-барбекю показал фанатам средний палец и получил выговор
Eurosport

14 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

Пока только от работодателей.

Матч чемпионата Австралии «Сентрал Кост Маринерс» – «Ньюкасл Джетс» запомнился смешным моментом.

Гостевая команда победила 5:1, а ее болельщики скандировали: «Кто вы такие?» За честь хозяев вступился маскот австралийской компании MasterFoods в костюме соуса барбекю, показав крикунам средние пальцы.

MasterFoods выпустил пресс-релиз с извинениями и объявила, что маскоту выписана желтая карточка.

«Маскоту в костюме барбекю выписана желтая карточка за его реакцию на болельщиков «Ньюкасл Джетс». На следующей домашней игре вы увидите наших маскотов в лучшей форме.

После этой желтой карточки барбекю понимает, что следующее предупреждение отправит его на скамейку, а место в стартовом составе получит горчица», – цитирует заявление MasterFoods FourFourTwo.

  • «Сентрал Кост Маринерс» занимает восьмое место в А-лиге из 10.

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