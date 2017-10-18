«В следующий раз выйдет горчица». Маскот-барбекю показал фанатам средний палец и получил выговор

Матч чемпионата Австралии «Сентрал Кост Маринерс» – «Ньюкасл Джетс» запомнился смешным моментом.

Гостевая команда победила 5:1, а ее болельщики скандировали: «Кто вы такие?» За честь хозяев вступился маскот австралийской компании MasterFoods в костюме соуса барбекю, показав крикунам средние пальцы.

MasterFoods выпустил пресс-релиз с извинениями и объявила, что маскоту выписана желтая карточка.

«Маскоту в костюме барбекю выписана желтая карточка за его реакцию на болельщиков «Ньюкасл Джетс». На следующей домашней игре вы увидите наших маскотов в лучшей форме.

После этой желтой карточки барбекю понимает, что следующее предупреждение отправит его на скамейку, а место в стартовом составе получит горчица», – цитирует заявление MasterFoods FourFourTwo.

«Сентрал Кост Маринерс» занимает восьмое место в А-лиге из 10.

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