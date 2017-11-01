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15 тысяч фанатов пришли на тренировку «Аль-Ахли», не поместились на трибунах и вывалились на поле

15 тысяч фанатов пришли на тренировку «Аль-Ахли», не поместились на трибунах и вывалились на поле
Eurosport

1 час назад

Болельщики проводили команду на финальный матч африканской Лиги чемпионов.

«Аль-Ахли» во вторник провел последнюю тренировку перед ответным матчем африканской Лиги чемпионов против марокканского «Видада».

Вход на тренировку был свободным для болельщиков, но руководство клуба не учло, что желающих посетить ее окажется намного больше, чем может вместить стадион.

Как сообщает Bild, на тренировку пришли более 15 тысяч человек. В результате давки несколько фанатов получили ранения, а тренировку пришлось прекратить, поскольку болельщики, не поместившиеся на трибунах, вышли на поле.

После досрочного окончания тренировки болельщики остались на поле и соорудили цифру 9.

  • Первый матч между «Аль-Ахли» и Видадом завершился со счетом 1:1.
  • «Аль-Ахли» – восьмикратный победитель турнира.

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