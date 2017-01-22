Гвинея-Бисау
    -
    22:00
    22.01.17
    Stade de Franceville
    Буркина-Фасо
      Кубок африканских наций • Группа А
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо
      Кубок африканских наций - 22 января 2017

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Гвинея-Бисау – Буркина-Фасо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Бакиру Канде или Пауло Дуарте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Гвинея-Бисау – Буркина-Фасо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Гвинея-Бисау и Буркина-Фасо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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