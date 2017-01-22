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Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо

Кубок африканских наций - 22 января 2017

Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Гвинея-Бисау – Буркина-Фасо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Бакиру Канде или Пауло Дуарте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Гвинея-Бисау – Буркина-Фасо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Гвинея-Бисау и Буркина-Фасо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

