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Камерун - Гвинея-Бисау

Кубок африканских наций - 18 января 2017

Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Камерун – Гвинея-Бисау на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 18 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Хуго Броос или Бакиру Канде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Камерун – Гвинея-Бисау? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Камерун и Гвинея-Бисау, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

