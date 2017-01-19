Алжир
    -
    19:00
    19.01.17
    Stade de Franceville
    Тунис
      Кубок африканских наций • Группа В
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Алжир - Тунис
      Кубок африканских наций - 19 января 2017

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Алжир – Тунис на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 19 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жорж Лекенс или Хенрик Касперчак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Алжир – Тунис? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Алжир и Тунис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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