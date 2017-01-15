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Тунис - Сенегал
Кубок африканских наций - 15 января 2017
Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Тунис – Сенегал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 15 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хенрик Касперчак или Алиу Сиссе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Тунис – Сенегал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Тунис и Сенегал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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