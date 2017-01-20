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Кот-д'Ивуар - Демократическая Республика Конго
Кубок африканских наций - 20 января 2017
Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Кот-д'Ивуар – Демократическая Республика Конго на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 20 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Мишель Дюссюйер или Флоран Ибендж? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Кот-д'Ивуар – Демократическая Республика Конго? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Кот-д'Ивуар и Демократическая Республика Конго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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