Демократическая Республика Конго
    -
    22:00
    16.01.17
    Stade d'Oyem
    Марокко
      Кубок африканских наций • Группа С
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Демократическая Республика Конго - Марокко
      Кубок африканских наций - 16 января 2017

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Демократическая Республика Конго – Марокко на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 16 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Флоран Ибендж или Эрве Ренар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Демократическая Республика Конго – Марокко? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Демократическая Республика Конго и Марокко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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