Кот-д'Ивуар
    -
    19:00
    16.01.17
    Stade d'Oyem
    Того
      Кубок африканских наций • Группа С
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Кот-д'Ивуар - Того
      Кубок африканских наций - 16 января 2017

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Кот-д'Ивуар – Того на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 16 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Мишель Дюссюйер или Клод Ле Руа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кот-д'Ивуар – Того? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кот-д'Ивуар и Того, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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