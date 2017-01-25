Уганда
    -
    22:00
    25.01.17
    Stade d'Oyem
    Мали
      Кубок африканских наций • Группа D
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Уганда - Мали
      Кубок африканских наций - 25 января 2017

      Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Уганда – Мали на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 25 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Милутин Средоевич или Ален Жиресс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Уганда – Мали? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Уганда и Мали, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0