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Египет - Уганда

Кубок африканских наций - 21 января 2017

Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Египет – Уганда на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 21 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Эктор Купер или Милутин Средоевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Египет – Уганда? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Египет и Уганда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

