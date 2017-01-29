Онлайн

Демократическая Республика Конго - Гана

Кубок африканских наций - 29 января 2017

Футбол, Кубок африканских наций. Следите за матчем Демократическая Республика Конго – Гана на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 29 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Флоран Ибендж или Авраам Грант? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Демократическая Республика Конго – Гана? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Демократическая Республика Конго и Гана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

